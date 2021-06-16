الخارجية الأميركية: هدف القمة بين بايدن وبوتين إجراء حوار مباشر وبحث الخلافات

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعة واحدة

على وقع انتهاء أعمال القمة التي جمعت الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف بسويسرا، “بعد ثلاث ساعات و21 دقيقة من المحادثات”، أعلنت الخارجية الأميركية أن هدف القمة بين بايدن وبوتين إجراء حوار مباشر وبحث الخلافات.

وأكدت أن القمة بين بايدن وبوتن كانت ناجحة والولايات المتحدة مستعدة للتعاون مع المجتمع الدولي في كل المجالات. وشددت على أن الولايات المتحدة متمسكة بالدبلوماسية لمواجهة التحديات العالمية والرئيس بايدن ملتزم بالتعاون مع الحلفاء.

وكان أوضح بايدن أنه حذر نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من “عواقب مدمرة على روسيا” في حال وفاة المعارض، أليكسي نافالني، معتبرا أن مقارنة ما يجري في روسيا من معارضة مع الهجوم على الكابيتول، أمر “سخيف”، لكنه أشار إلى “أربع ساعات من الحوار كانت إيجابية”.

وأضاف بايدن في مؤتمر صحفي عقب القمة التي جمعته مع بوتين في جنيف، الأربعاء، أن سبب انتهاء القمة في وقت أقصر مما كان معدا له في برنامج اللقاء، هو أن الحوار كان مباشرا على الطاولة، ولم تكن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت، ” تحدثنا لمدة ساعتين بالتفصيل ولم نحتج لوقت أطول”.