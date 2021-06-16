بايدن يغادر جنيف بعد القمة مع نظيره الروسي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

غادر الرئيس الأميركي جو بايدن جنيف عقب قمته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

عقب اللقاء الأول الذي جمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتن، والذي استمر نحو 3 ساعات، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أنه يريد “علاقات مستقرة” مع روسيا، مشددا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة “لن تتساهل مع انتهاك سيادتها”.

وأوضح بايدن في مؤتمر صحفي عقده في جنيف، عقب القمة، أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن مجموعة من القضايا المهمة، من بينها “الاستقرار الاستراتيجي، والهجمات السيبرانية، وحقوق الإنسان، واعتقال روسيا للمعارض أليكسي نافالني، والملف النووي الإيراني، والوضع في أوكرانيا سوريا وليبيا، والتعاون في القطب الشمالي”.

ووصف النقاشات التي جمعته ببوتن بأنها “إيجابية”. وقال إن “نبرة اللقاء برمته… كانت جيدة وإيجابية”.

وأضاف: “أنا وبوتن تبادلنا المسؤولية المشتركة لإدارة العلاقات بين أكبر دولتين.. يجب أن تكون علاقتنا مستمرة ويكمن التنبؤ بها، وأن نكون منفتحين على التعاون حسب مصالحنا المشتركة”.

وعقد بايدن وبوتين جولتين من المحادثات بحضور وزيري خارجية البلدين، حيث تصافح الرجلان بحضور الرئيس السويسري، جاي بارميلين.

ووصل بايدن إلى قصر لا غرانج في جنيف، بعد بوتين، حيث تحولت المنطقة إلى ثكنة عسكرية، إذ تتخذ السلطات الأمنية إجراءات استثنائية لتأمين القمة.

قال بايدن في مستهل قمته مع بوتين إن “اللقاء المباشر أفضل دائما”. فيما علق بوتين بأنه يأمل أن يكون اللقاء “مثمرا”.

وظهر الرئيسان بوتين وبايدن أمام قصر لا غرانج يتوسطهما الرئيس السويسري، جاي بارميلين، الذي أعرب عن أمله أن تسهم القمة في إيجاد أرضية للتفاهم من أجل تحقيق مصالح لعالم.

وتابع الرئيس الأميركي قائلا “أخبرت بوتن أن أجندتي ليست ضد روسيا أو أي طرف آخر، وإنما لمصلحة الشعب الأميركي”.