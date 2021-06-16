كورونا.. بريطانيا تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أشهر

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:25 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت بريطانيا عن تسجيل أكثر من تسعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد منذ شهر فبراير// شباط.

ويأتي ذلك ليزيد المؤشرات على انتشار تحور جديد سريع العدوى اكتشف أول مرة في الهند.

وسجلت الحكومة البريطانية 9055 حالة إصابة، الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 25 فبراير/ شباط ويزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق، بالإضافة لتسجيل 9 وفيات إضافية.

وأجلت الحكومة البريطانية المرحلة الأخيرة من تخفيف القيود المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى التاسع عشر من الشهر المقبل.

وكان من المفترض رفع آخر القيود بحلول الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بحيث تنتهي جميع القيود على التجمعات العائلية والاجتماعية، بما فيها الأفراح والمناسبات العائلية الكبيرة.

ورغم أن القيود المفروضة على عدد الحضور في مناسبات الزواج سترفع الشهر الجاري، ستبقى القاعات والفنادق التي تستضيفها مجبرة على تنفيذ بعض الإجراءات الأخرى.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مراجعة ستجرى بعد أسبوعين، وإنه واثق أنه لن تكون هناك حاجة لتمديد العمل بالقيود أكثر من 4 أسابيع.