اخبار العالم

منذ فبراير.. أعلى حصيلة إصابات بكورونا في بريطانيا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن منذ فبراير.. أعلى حصيلة إصابات بكورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

NoBlank.png

سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس منذ فبراير (شباط)، ما يزيد المؤشرات على انتشار تحور جديد سريع العدوى اكتشف أول مرة في الهند.

 

وسجلت الحكومة 9055 حالة إصابة الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 25 فبراير (شباط) ويزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق. كما سجلت تسع وفيات إضافية.

 

كانت بريطانيا قد أعلنت هذا الأسبوع تأجيل خطط لرفع معظم قيود كورونا المتبقية لمدة شهر، قائلة إنها ستستغل هذا الوقت للإسراع ببرنامج التطعيم البريطاني، الذي يعد بالفعل أحد أسرع البرامج في العالم.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا