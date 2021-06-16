انت الان تتابع خبر السامرائي يعلق على زيارة الكاظمي لصلاح الدين: محل اعتزاز وتقدير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر القيادي في تحالف "العزم" النائب مثنى السامرائي، الاربعاء، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى صلاح الدين وسامراء تمثل استجابة لدعواته المتكررة.