"صيد ثمين".. فرنسا تعتقل قياديا بـ"داعش" في مالي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الفرنسي، الأربعاء، اعتقال قيادي فيما يعرف بـ"تنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، بالأراضي المالية.

وقالت هيئة أركان الجيش الفرنسي، الأربعاء، إن القوة الفرنسية في مالي تمكنت من اعتقال"كادر تنفيذي" يتبع تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، في الأراضي المالية.

وبحسب ما ذكرته هيئة الأركان الفرنسية، فإن القيادي المعتقل يدعى "دادي ولد شعيب"، الملقب بـ"أبو دردار"، أحد أهم الكوادر التنفيذية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى.

وتابع البيان "يشتبه في أن أبو دردار قام في 2 مايو "أيار" الماضي، بتشويه ثلاثة عناصر من الجيش الفرنسي في جنوب مالي".



وأوضحت أن "المتهم استسلم دون مقاومة؛ حيث كان يحمل سلاحا أوتوماتيكيا ومنظار رؤية ليلية وسترة قتالية وهاتف وجهاز راديو".



وفي واقعة منفصلة، قتل جندي نيجيري وأصيب 3 جنود بينهم فرنسيان، في عملية لمكافحة الإرهاب في مالي.

وقال المتحدث باسم هيئة الأركان الفرنسية، الكولونيل فريديريك باربري "خلال المعارك قتل جندي نيجيري وأصيب آخر".



وأضاف "كما أصيب جنديان فرنسيان، وتم معالجتهما في مستشفى غاو العسكري".



واوضح المتحدث أن الجنود تلقوا دعماً من الطائرات المروحية والمقاتلة. وقاموا "بتحييد" عناصر إرهابية، دون أن يذكر عدد العناصر الإرهابية.