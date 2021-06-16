محمد بن زايد يلتقى قائد "الدعم الحازم" والقوات الأمريكية بأفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الفريق أول أوستن ميلر، قائد بعثة "الدعم الحازم" بحلف "الناتو" والقوات الأمريكية بأفغانستان.

ووفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، التقى اليوم الأربعاء، قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي " الناتو" والقوات الأمريكية في أفغانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في حلف " الناتو " من أفغانستان والذي سيكتمل في 11 سبتمبر أيلول المقبل.

وحضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.