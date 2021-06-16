القمة الأمريكية الروسية 2021.. بايدن يهدي بوتين نظارة و"ثور"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أهدى الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين هدايا في ختام القمة أمريكية الروسية 2021.

وذكر بيان البيت الأبيض أن الرئيس بايدن منح الرئيس بوتين نظارة شمسية مخصصة للطيارين من صناعة شركة راندولف الأمريكية.

وتعاون راندولف عام 1978 راندولف مع الجيش الأمريكي لإنتاج نظارات خاصة للطيارين المقاتلين.

وتعمل الشركة منذ ذلك الحين لإنتاج النظارات الخاصة بطياري الجيش الأمريكي وحلف شمال الأطلسي، ويتم تصنيعها في مصنعهم في ماساتشوستس".

وأعطى بايدن لبوتين أيضا تمثالاً من الكريستال لثور البايسون الأمريكي الشهير، من تصميم ستوبين جلاس من نيويورك.

وقال مسؤول البيت الأبيض: "التمثال لواحد من أروع الثدييات في بلادنا وممثل القوة والوحدة والمرونة.. في عام 2016 ، تم تسميتها رسميًا بالثدييات الوطنية للولايات المتحدة عندما وقعت إدارة أوباما-بايدن قانون إرث البيسون الوطني ليصبح قانونًا".

وتابع: "وأعيد تقديم البيسون الأوروبي في روسيا، على مدار العشرين عامًا الماضية، من خلال إعادة بناء العديد من المواقع بعد انقراضها عام 1927، وسيتم تقديم التمثال على قاعدة من خشب الكرز."

بعد أن انتظر العالم لأيام، بدأت القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بمصافحة تاريخية.

ووصل الرئيسان الأمريكي والروسي بفارق دقائق إلى مقر انعقاد القمة، وكان في استقبالهما الرئيس السويسري غي بارملان؛ حيث تمنى لهما التوفيق.

وفي كواليس المصافحة كشفت وكالة "فرانس برس" أن بايدن بادر إلى مصافحة الرئيس الروسي.

وعلقت الوكالة بالقول إنه "تماشيا مع شخصيته المحبذة للتواصل، استدار الرئيس الأمريكي صوب نظيره الروسي أولا ومد له يده.. صافحه بوتين لبرهة ثم دخلا إلى قصر لاغرانج الرائع العائد إلى القرن الثامن عشر والذي يستضيف القمة".