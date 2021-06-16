منذ فبراير.. أعلى حصيلة إصابات بكورونا في بريطانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت بريطانيا أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ فبراير (شباط)، ما يزيد المؤشرات على انتشار تحور جديد سريع العدوى اكتشف أول مرة في الهند.



وسجلت الحكومة 9055 حالة إصابة الأربعاء، وهو العدد الأكبر منذ 25 فبراير (شباط) ويزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق. كما سجلت تسع وفيات إضافية.

كانت بريطانيا قد أعلنت هذا الأسبوع تأجيل خطط لرفع معظم قيود كورونا المتبقية لمدة شهر، قائلة إنها ستستغل هذا الوقت للإسراع ببرنامج التطعيم البريطاني، الذي يعد بالفعل أحد أسرع البرامج في العالم.