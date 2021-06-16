شكرا لقرائتكم خبر عن قُتل شيكاو.. فهل تستريح إفريقيا؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: المحرر السياسي

تشهد الساحة الإفريقية مفاجآت متتالية على صعيد هرم السلطة في دولها المضطربة التي تتوالى فيها حوادث الانقلابات، وعلى صعيد التنظيمات المسلحة التي تتنازع السيطرة فيما بينها وسط جغرافيا معقدة لا تقل عنها تعقيدات ديماجوجيا الحركات الجهادية المصنفة في غالبيتها لدى الغرب تحت مسمى «الإرهاب».

رغم تشابك العلاقة بين الحكومات الضعيفة في عدد من دول شمال وغرب الصحراء من جهة، وبين تلك التنظيمات، يمكن القول إن أي تغيير يطرأ على الصعيد الرسمي لا يمكن فصله عما تتعرض له التنظيمات المسلحة في المنطقة من ضغوط خارجية أو داخلية ناتجة عن الخلافات فيما بينها وهي كثيرة.

ومن أبرز القوى الفاعلة على الساحة تنظيم «بوكو حرام» و«تنظيم القاعدة في شمال وغرب إفريقيا»، حيث يتنازع التنظيمان الإرهابيان السيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي على شكل جزر متقطعة وموزعة على عدد من دول المنطقة مثل تشاد ومالي ونيجيريا وموزمبيق.

وكان لافتاً في الآونة الأخيرة إعلان تنظيم القاعدة عن مقتل زعيم «بوكوحرام»،أبو بكر شيكاو في تفجير انتحاري بعد محاصرته في وسط غابة «سامبيسا» شمال شرق نيجيريا، حيث يقيم قاعدته المحصنة، لكن التسجيل الذي بثته القاعدة بصوت زعيمها أبو مصعب البرناوي، لم يحدد تاريخاً معيناً للواقعة التي يعتقد أنها حصلت نهاية شهر مايو/ أيار الماضي. لكن أياً من تنظيم «بوكو حرام» أوالحكومة النيجيرية لم يؤكد مقتل شيكاو.

والمعروف أن شيكاو، كلف بقيادة حركة «بوكو حرام» في عام 2009، بعد مقتل زعيمها ومؤسسها السابق محمد يوسف أثناء اعتقاله لدى الشرطة النيجيرية.

وينتمي أبو بكر شيكاو من حيث مولده إلى ولاية أوبي القريبة من حدود النيجر، وقد درس الفقه الإسلامي على يد رجال الدين في مايدوغوري بولاية بورنو المجاورة لولاية أوبي. وهناك تعرف على محمد يوسف، مؤسس حركة «بوكوحرام» التي تأسست عام 2002 وتعني بلغة البلاد المحلية (التعليم الغربي حرام)، وربطتهما علاقة متينة حتى صار الرجل الثاني في التنظيم والساعد الأيمن لزعيمه محمد يوسف.

استغلال الفقر والفساد

ويعكس اسم التنظيم في واقع الأمر نظرة سلبية لما يؤمن به المثقفون المعاصرون في القارة الإفريقية وغالبيتهم ممن تلقى علومه الجامعية في الغرب، ما عزز التناقض في النسيج الاجتماعي في عدد من دول القارة، أضيف إلى تصدعات الانتماء القبلي والفوارق الطبقية في غياب المؤسسات الرسمية القادرة على تجاوز مثل هذه الشروخ وتبني مشاريع التنمية التي ينخرط فيها الجميع لتحقيق أهداف عليا، فضلاً عن الفساد وسوء الإدارة التي تدفع الغالبية من شباب القارة نحو الهجرة إن لم يكن نحو الارتماء في أحضان التنظيمات الإرهابية.

من هنا نفهم استغلال أبو بكر شيكاو، شعارات سلفه المناهضة للغرب الذي يحمّله مسؤولية تفاقم الفقر والفساد في نيجيريا. وما أن تسلم شيكاو زعامة الجماعة، حتى حوّل مسيرتها من حركة سرية إلى تمرّد مسلح اجتاح شمال شرقي نيجيريا.

وكان لافتاً تزايد نشاطات الجماعة منذ عام 2015 بعد توسيع تنظيم القاعدة سيطرته في المشرق والاستيلاء على مدن في سوريا والعراق، حيث سيطرت جماعة بوكوحرام على مزيد من البلدات في نيجيريا في إطار مخطط لإنشاء دولة الخلافة الإسلامية في المنطقة. كما أعلنت عن مبايعتها لتنظيم القاعدة.

انشقاقات

وقد صنفت الولايات المتحدة أبو بكر شيكاو على أنه «إرهابي مطلوب عالمياً»، وخصصت سبعة ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تساعدها في إلقاء القبض عليه.

إلا أن تشكيلات كل من التنظيمين وقياداته القاعدية لم تحقق الانسجام الكامل فيما بينها، خاصة وسط تباين العقيدة الفكرية والقتالية للجانبين والخلافات حول مناطق السيطرة والعلاقات مع تنظيمات إسلامية أخرى. وقد احتدم الخلاف بين شيكاو الذي تبنى أفكار محمد يوسف المتشددة، وبين أبو مصعب البرناوي؛ نجل محمد يوسف الذي لقب بالبرناوي نسبة إلى ولاية بورنو التي شهدت العمليات المسلحة فيها تصاعداً مستمراً خلال السنوات القليلة الماضية. ثم ما لبث أبو مصعب البرناوي أن أعلن الانشقاق عن قيادة شيكاو وإنشاء فصيل جديد تحت مسمى «الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا عام 2016.

وأعلن البرناوي في تسجيل صوتي وزعه على أتباعه أن مقتل شيكاو جاء استجابة لأوامر أبو إبراهيم الهاشمي القرشي، زعيم تنظيم الدولة الجديد. وأوضح التسجيل أن شيكاو تمكن من الإفلات من الحصار في غابة سامبيسا، والتخفي عن أعين مقاتلي تنظيم القاعدة لمدة خمسة أيام، وعندما عثر عليه أفراد التنظيم عرضوا عليه الاستسلام فرفض، ثم فجر نفسه.

وتكثر الرهانات حول مآل تنظيم «بوكو حرام» بعد مقتل شيكاو وإن كانت لا تذهب إلى حد التبشير بنهاية وشيكة له أو للتنظيمات الجهادية في إفريقيا. ويعزو المحللون ذلك إلى القوة المتزايدة لتنظيم القاعدة في دول شمال وغرب القارة والتي أكدتها هجماتها الناجحة مؤخراً ضد الجيش النيجيري. ومن المرجح أن تبدأ في استقطاب عدد من عناصر شيكاو بين صفوفها بعد مقتله.

وتدل أحدث الوقائع على أن تنظيم القاعدة يركز عملياته بشكل أكبر في قلب القارة الإفريقية بدليل زيادة عملياته بنسبة 67% هذا العام جنوب الصحراء الكبرى في دول منها بوركينا فاسو وموزمبيق وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي والنيجر والكاميرون وإثيوبيا، حسب التقرير العالمي حول الإرهاب الذي صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبلغ عدد عمليات القتل التي تنسب للجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية 982 عملية. وقد سارعت بريطانيا لإرسال 300 جندي مؤخراً إلى جمهورية مالي للانضمام إلى مجموعة «نيوكومب» المتعددة الجنسيات التي تضم حوالي 15 ألف فرد بقيادة فرنسية وتستمر مهمتها ثلاث سنوات، من أجل ضمان الاستقرار في منطقة جنوب الصحراء الكبرى التي تعرف أيضاً بمنطقة الساحل.

ومع تعدد نظريات الحل المقترحة يبدو أن الحل النهائي لعنف الجماعات الجهادية وما تمثله من تحديات، لا يقتصر على تعزيز الأمن وفرض الرقابة على الحدود، بل يتطلب حكومات مستقرة وبرامج تنمية ملموسة النتائج توفر فرص عمل للناس وتحقق الاستقرار السياسي، ما يجعل حياة العنف أقل جاذبية لمواطني تلك الدول. إلا أن مثل هذه الأمنيات تصبح أصعب منالاً وسط انشغال الغرب في مشاكله المالية والصحية واحتمالات المواجهة مع الصين أو روسيا.