شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا» تواصل تفشيها..بريطانيا تسجل أعلى إصابات بكورونا منذ فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت بريطانيا، الأربعاء، أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ فبراير / شباط الماضي، بعد رصدها 9055 حالة جديدة، ما يزيد المؤشرات على انتشار سلالة «دلتا» سريعة العدوى في البلاد التي أجبرت على تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين.

وتعد حصيلة الأربعاء، هي الأكبر منذ 25 فبراير/ شباط الماضي، وتزيد بنحو الخمس عن الحالات المسجلة في اليوم السابق، كما سجلت تسع وفيات إضافية.

وأرجعت تقارير بريطانية سابقة الارتفاع في الإصابات إلى تفشي السلالة «دلتا» سريعة العدوى، إذ تنتقل بنسبة 40 % أكثر من المتحور «ألفا» البريطاني الذي كان سائداً في البلاد في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واضطرت السلطات البريطانية هذا الأسبوع إلى تأجيل خطط رفع قيود «كوفيد - 19» المتبقية لمدة شهر، قائلة إنها ستستغل هذا الوقت للإسراع ببرنامج التطعيم في البلاد.

وأرجأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاثنين خططاً لرفع قيود الجائحة من 21 يونيو / حزيران الجاري إلى 19 يوليو / تموز المقبل، معللاً ذلك بانتشار السلالة «دلتا» الأشد عدوى.

وحذر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا من احتمال تعرّض القارة لموجة وبائية جديدة في خريف هذا العام بسبب السلالة «دلتا».