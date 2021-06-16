شكرا لقرائتكم خبر عن نادي النصر يضم «البادل تنس» إلى أنشطته الرياضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت إدارة الألعاب الرياضية في نادي النصر، إدراج لعبة البادل تنس ضمن أنشطته الرياضية، ليصبح من أكثر الأندية على مستوى الدولة احتضاناً للألعاب الرياضية، خصوصاً المتعلقة بالعنصر النسائي بهدف توفير البيئة المثالية لاكتشاف وتنمية وصقل وتطوير مستوياتهن بما يخدم المنتخبات الوطنية.

جاء ذلك أمس الأول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاعة الكبرى بصالة الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم بنادي النصر، والتي شهدت توقيع اتفاقية بين نادي النصر ممثلاً في أحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الجماعية، وعلي العارف مالك والعضو المنتدب لنادي وورد بادل أكاديمي، بحضور نسرين علي بن درويش رئيس قسم الألعاب النسائية بنادي النصر وعدد من اللاعبات وبعض المهتمين بتلك الرياضة.

وتضمنت الاتفاقية أن تقوم إدارة نادي البادل تنس بتوفير كل متطلبات التدريب والإعداد لمنتسبات نادي النصر وممارسات اللعبة والراغبات في الممارسة لهذه الرياضة الجديدة بفتح أبواب نادي البادل تنس وملاعبه وإتاحة الأدوات الخاصة باللعبة، مع مدربين أصحاب خبرات من الجنسين، والتعاون الكامل مع نادي النصر لتكوين فريق للعبة بالنادي على مستوى عال يؤهله للمشاركة الفاعلة والمميزة خلال البطولات المقبلة محلياً وخارجياً.