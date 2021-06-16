شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتراجع بحدّة بعد تعديل موعد رفع الفائدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تراجعت الأسهم الأمريكية بحدّة، الأربعاء بعد أن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات التضخم والإطار الزمني عندما سيرفع أسعار الفائدة في المرة القادمة.

وتحول مؤشر داو جونز هبوطياً فاقداً 320 نقطة بعدما كان مرتفعاً، بينما انخفض ستاندرد آند بورز 0.7% بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق في الجلسة السابقة، بينما محا مؤشر ناسداك المكاسب السابقة وتم تداوله مرتاجعاً 0.5%.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي على الفائدة قرب حدودها الصفرية، وقال إن التضخم نتيجة عوامل «مؤقتة»، بينما حذر من «مخاطر» قائمة رغم تحسن النشاط الاقتصادي والتوظيف.

وأشارت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تضع السياسات إلى أن رفع أسعار الفائدة قد يأتي في أقرب وقت ممكن بحلول عام 2023، بعد الإشارة في مارس إلى أنها لن تشهد أي زيادات حتى العام 2024 على الأقل.

كذلك، رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بشأن التضخم العام إلى 3.4%، وهي نقطة مئوية كاملة أعلى من توقعات مارس، لكن بيان ما بعد الاجتماع استمر في القول إن ضغوط التضخم «مؤقتة». (وكالات)