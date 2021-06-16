شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يستقبل قائد بعثة "الدعم الحازم" والقوات الأمريكية في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، الفريق أول أوستن ميلر قائد بعثة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي " الناتو" والقوات الأمريكية في أفغانستان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ بأبوظبي، العلاقات الثنائية والتنسيق بين البلدين في المجالات الدفاعية والعسكرية.

كما تبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأحداث في المنطقة، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأمريكية وحلفائها في حلف " الناتو" من أفغانستان، والذي سيكتمل في 11 أيلول/سبتمبر المقبل.

وحضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، واللواء الركن صالح محمد صالح بن مقرن العامري قائد العمليات المشتركة، والوفد المرافق للمسؤول الأمريكي.