شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "قوى النواب": 30 مليون عامل بالقطاع العام والخاص على رأس أولويات اللجنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ملف العمال من أولويات حزب مستقبل وطن، لافتًا إلى أن مصر بها نحو 30 مليون عامل بالقطاع الخاص والعام، ومن ثم الاهتمام بقضاياهم وشأنهم ضرورة مهمة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل ينظمها حزب مستقبل وطن بعنوان "العمل والعمال" بمشاركة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن "جميع قضايا العمال والعمل تشغلنا دائما ونضعها علي أولوياتنا دائما"، مشيرًا إلى أن ورشة العمل اليوم فرصة لتوجيه كافة التساؤلات من جانب النواب لوزير القوي العاملة الدكتور والتى تخص منظومة العمل فى مصر".

ومن جانبها، أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ملف العمل والعمال من أهم ملفات حزب مستقبل وطن، موجهة الشكر لقيادات الحزب علي وضع هذا الملف علي دائرة مناقشات ورش العمل التى تعقد فى الحزب خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة على أن ملف العمال وقضاياهم كبيرة ومن ثم وضعها علي طاولة المناقشات سواء في الحزب أو البرلمان يؤكد الاهتمام الكامل بحقوقهم، والعمل علي وضع حلول لها علي أرض الواقع.

ويشارك فى ورشة العمل النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.