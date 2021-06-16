وفد من التنسيقية يلتقى برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

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القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، برئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الدكتور محمود ممتاز، للوقوف على التطورات التشريعية الخاصة بتعديلات قانون حماية المنافسة المتعلقة بملف الرقابة السابقة على الاندماجات والاستحواذات بخصوص الشركات العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية الخاضعة لقانون المنافسة.

وتطرق رئيس الجهاز خلال اللقاء إلى أهمية التوعية بثقافة المنافسة بالنسبة لمجتمع رجال الأعمال والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى الهيئات القضائية والبرلمانيين خاصة الأعضاء في اللجان النوعية المتصلة بالتشريعات الاقتصادية.

وأشار رئيس الجهاز إلى عملية التحديث والتطوير التي تتم في الجهاز، خاصة فيما يتعلق بمركز المعلومات وعملية تحليل البيانات والدراسات الاقتصادية القطاعية.

وناقش وفد التنسيقية سبل التعاون بين الطرفين في عملية التثقيف التشريعي بقانون المنافسة وتعديلاته، وتغذية اللجان النوعية بالتنسيقية، بدراسات السوق القطاعية في المجالات المختلفة، طبقا لتخصص اللجنة التي يقوم الجهاز بعملها طبقا لطبيعة عمل الجهاز.

وتطرق وفد التنسيقية إلى أهمية الحياد التنافسي للحد من الخسائر التي تتكبدها الدولة في التحكيم الاستثماري.

وضم وفد التنسيقية كل من النائبة راجية الفقي والنائب أحمد القناوي، عضوا مجلس الشيوخ، وأعضاء التنسيقية، الدكتور محمد راضي ومحمد سيف، والدكتورة حنان وجدي، و معتز عبد الله.