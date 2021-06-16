شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة بندوة مستقبل وطن: 3 ملايين منشأة فى مصر تتعامل مع العمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يغفل على أحد وضع الجهاز الإداري فى الدولة خلال الفترة الماضية، وما يتم من جهود بشأن تطويره والنهوض بأوضاعه من أجل دعم خطوات الإصلاح الاقتصادي التى تتم فى الشارع المصري"، مؤكدا أن مصر بها نحو 3 ملايين منشأة كبري تتعامل مع العمال والمنظومة الخاصة بالقوي العاملة تتعامل مع هذه المؤسسات والمنشأت بكل جدية.

جاء ذلك بورشة عمل حزب مستقبل وطن "العمل والعمال" وذلك فى ضوء ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب للحوار المتواصل بين قيادات وأعضاء الحزب مع ممثلي السلطة التنفيذية، مع التطرق لجميع القضايا التى تهم المواطن والنقاش حولها من أجل أن تكون علي طاولة نقاش الحكومة دائما.

وتابع سيد نصر، أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن: "حصلت علي الدعم والرعاية الكاملة من النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، من أجل أن يكون للأمانة دور فعال على أرض الواقع وتكون قضايا العمال دائما على طاولة مناقشتها، وهو ما تم ترجمته علي أرض الواقع"، مشيرًا إلي أنه كانت فى الماضي قضايا العمال دائما علي طاولة مناقشات اتحاد عمال مصر، وأدائهم جيد، ولكن فى الفترة الأخيرة رأي الحزب أن يكون للأمانة دور فعال علي أرض الواقع، وورشة عمل اليوم ترجمة لهذا الاهتمام".

ولفت أمين العمال والفلاحين بحزب مستقبل وطن، إلي أن وزير القوي العاملة محمد سعفان من أكثر القيادات التي تعمل علي تسهيل عمل الأمانة ومساندة دورها، وجميع القضايا التى يتم إثارتها معه يكون من جانبه دعم ومساندة من أجل التغلب عليها ووضع حلول لها، مؤكدا أن الوزير أحد القيادات فى مؤسسات الدولة الداعمة لقطاع العمال والفلاحين.

شارك فى الندوة النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر،أمين العمال والفلاحين.