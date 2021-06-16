شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن": العمال هم بناة مصر الجديدة وقضاياهم تحظى باهتمام كبير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة نموذج رائع، ونعتز بوجوده فى ورشة العمل لحزب مستقبل وطن، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد التقليل من دور العمال علي اختلاف العصور فى بناء النهضة ومصر الجديدة، ومن ثم لابد أن تكون قضاياهم دائما علي طاولة مناقشات وحوارات مستقبل وطن مع ممثلي الحكومة.

وأضاف رشاد، أن مثل هذه الورش ليست حكرا علي الأمانة المركزية، ولكن لابد أن يتم عقدها بمختلف المحافظات ما بين قيادات الحزب وكافة ممثلي السلطة التنفيدية بمختلف المحافظات، ومن ثم الحوار المباشر فيما يخص كل قضايا الوطن والمواطن.

وشارك فى ورشة العمل الخاصة بحزب مستقبل وطن، النائب المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، والنائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، وسيد نصر، أمين العمال والفلاحين بالحزب.

ورحب النائب أشرف رشاد، بحضور الوزير وقيادات الحزب التنظيمية، وأيضا أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلي أن ورش العمل التى تعقد بمقر الحزب وصلت حتي الآن لنحو 37 ورشة تتضمن أسئلة وإجابات علي جميع القضايا التى تناقش، مشيرا إلي أن تم التوقف فيها إبان فترة كورونا، ولكن انضباط الأوضاع عادت من جديد مرة أخرى.