بيان أمريكي روسي مشترك: واشنطن وموسكو اتفقتا على عدم وجود أي فائز في الحروب النووية

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أعلن الكرملين، مساء الأربعاء، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن تبنيا، في ختام محادثاتهما في جنيف، إعلانا مشتركا حول الاستقرار الاستراتيجي.



وأوضح الكرملين، أن تم الاتفاق بين واشنطن وموسكو خلال بيان مشترك، على عدم وجود أي فائز في الحروب النووية.

وأكد البيان الأمريكي الروسي المشترك، أن واشنطن وموسكو قادرتان على إحراز تقدم في تحقيق الأهداف المشتركة والحد من مخاطر الصراعات المسلحة.

وبحسب البيان المشترك، تم الاتفاق بين واشنطن وموسكو على إطلاق حوار حول الاستقرار الاستراتيجي في أقرب وقت.

من جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه :"اتفقت مع نظيري الأمريكي على البدء في المشاورات على مستوى البلدين بشأن الهجمات الإلكترونية".

وأضاف أن روسيا والولايات المتحدة مختلفتان في عدة قضايا ولكن الطرفين أكدا نيتهما البحث عن مواقف مشتركة.

وفي خطوة وصفت بالمثمرة، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، أن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة سيعود إلى عمله بحلول نهاية الشهر الجاري.

وشهدت جنيف جولة من المحادثات الموسعة بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في ظل تدهورت العلاقات بين البلدين على مدى سنوات، خاصة بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتدخلها في سوريا في 2015 واتهامات الولايات المتحدة لها بالقرصنة والتجسس.