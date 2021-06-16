مجلس التعاون الخليجي يدين استمرار دعم إيران للمليشيا في سوريا والعراق واليمن

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والميلشيات الطائفية في العراق وسوريا واليمن وغيرها، التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.



وفي سياق آخر، رحب المجلس الوزاري بمبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

وأكد المجلس الوزاري على أن استمرار الميليشيات الحوثية، المدعومة من إيران، في الأعمال العدائية والعمليات الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية في المملكة، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي.