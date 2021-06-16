شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا .. مئات الآلاف سيواجهون مشاكل قانونية بسبب «الإقامة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر مركز أبحاث بريطاني من أن المشاكل القانونية قد تلوح في الأفق بالنسبة لمئات الآلاف من مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا، قبل الموعد النهائي الخاص بتسوية وضع الإقامة، الذي يحل نهاية الشهر الجاري.

ويوافق 30 حيونيو نهاية فترة التقديم لبرنامج الاتحاد الأوروبي لتسوية الوضع، الذي تم استحداثه لضمان تمتع مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المملكة المتحدة بنفس الحقوق التي كانوا يحصلون عليها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير. وجاء في التقرير الصادر اليوم الأربعاء من قبل مركز (المملكة المتحدة في أوروبا المتغيرة) "من لم يتقدموا بطلبات بحلول الموعد النهائي، وليس لديهم سبب وجيه لتقديم طلب متأخر، سيفقدون على الفور حقوقهم في الإقامة بشكل لا رجعة فيه .