تعيين مدرب عراقي مديراً فنياً لمنتخب الأردن

وقرر اتحاد كرة القدم الأردني قبول استقالة فيتال بوركلمانز ومساعده ستيفان فانديرهايدن إثر النتائج غير المرضية التي قدمها المنتخب في تصفيات المونديال.

وودع المنتخب الأردني مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس آسيا 2023 بالخسارة 1-صفر أمام أستراليا، ضمن المجموعة الثانية في الكويت يوم الثلاثاء.



وتجمد رصيد الأردن عند 14 نقطة في المركز الثاني خلف أستراليا، التي تأهلت للدور الثالث من التصفيات بعدما رفعت رصيدها إلى 24 نقطة من ثمانية انتصارات متتالية.