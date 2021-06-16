انت الان تتابع خبر بعد تعرضه لغيبوبة.. الكشف عن الحالة الصحية لفنان خليجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في تطور جديد لحالة الفنان والممثل السعودي خالد سامي، ذكرت زوجته عايدة العتيبي أن حالته مستقرة، وقد أبدى تجاوباً معها أمس الثلاثاء، حين طلبت منه أن يمسك يدها ففعل، في إشارة تدل على أنه كان يسمعها.

