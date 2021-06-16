بالصور.. أحزاب إثيوبيا تختتم حملاتها وبدء الصمت الانتخابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت أديس أبابا والمدن الرئيسية بإثيوبيا، تظاهرات سياسية سلمية في ختام الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة المقرر عقدها الإثنين المقبل.

ونظمت الأحزاب السياسة في عدد من المدن الرئيسية بأقاليم إثيوبيا، فعاليات في ختام الحملات الانتخابية، إلتزاما بموجهات مجلس الإنتخابات الإثيوبي الذي حدد اليوم الأربعاء آخر يوم للحملات الإنتخابية .



وأعلنت مفوضية شرطة مدينة أديس أبابا، اليوم الأربعاء، إغلاق الطرق الرئيسية وسط المدينة لبعض الوقت للسماح للحملات الانتخابية النهائية التي تنظمها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة يوم الإثنين المقبل.

وقالت الشرطة إن الأحزاب السياسية المتنافسة في العملية الانتخابية تنظم حملاتها الختامية بعدد من الطرق وسط مدينة أديس أبابا وهو ما دفع لإغلاق الطرق .

ووفق الجدول الذي وضعه مجلس الانتخابات الإثيوبية "هيئة دستورية مستقلة"، اختتمت الحملات الانتخابية اليوم الأربعاء استعدادا لبدء الصمت الانتخابي وإجراء الانتخابات الإثنين المقبل.





وضمن برامج ختام الحملة الانتخابية لحزب الإزدهار الحاكم والذي يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، نظم الحزب حملته الختامية في مدينة جيما بإقليم أوروميا بحضور رئيس الوزراء.

ويترشح أبي أحمد، في دائرة أغارو، بمنطقة جيما في إقليم أوروميا، حيث شهد ختام الحملة الانتخابية لحزب الإزدهار الحاكم.

ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وعددا من المسؤولين بالحكومة وقادة الحزب، في وقت مبكر من صباح الأربعاء، مدينة جيما بإقليم أوروميا، وسط إستقبال رسمي وشعبي شارك فيه المئآت من أنصار حزبه الحاكم.

وفي إطار الحملة الانتخابية للحزب افتتح رئيس الوزراء الإثيوبي، عددا من مشروعات التنمية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، من بينها مشروع وتطوير مشروع نهر أوتو بمنطقة جيما في إطار مشروعات التجميل بعدد من المدن الرئيسية بإثيوبيا .

كما نظم الحزب لقاء جماهيري لرئيس الوزراء آبي أحمد، شارك فيه الآلاف من أنصار الحزب، باستاد جامعة جيما تحت شعار" دعما لمسيرة إدارة آبي أحمد لإكمال مشروعاته التنمية بالبلاد" .

ويتنافس في الانتخابات الإثيوبية نحو 46 حزبا سياسيا يمثلون مختلف الأطياف السياسية في البلاد.

وتعد الانتخابات هي أول انتخابات برلمانية في عهد رئاسة آبي أحمد، 2018 ، والسادسة للبلاد منذ اعتماد الدستور الحالي للبلاد في 1994، وبموجبه أجريت أول انتخابات في مايو/ أيار عام 1995.