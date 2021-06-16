انتخابات إيران.. مخاوف المقاطعة ترعب خامنئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لا تزال مخاوف المقاطعة وتدني المشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة لجمعة المقبلة، تلاحق المرشد علي خامنئي.

وقال خامنئي في خطاب مباشر بثه التلفزيون الرسمي إن "عدم المشاركة في الانتخابات يعني إبعاد الشعب عن النظام، وإذا انخفضت المشاركة في انتخابات يوم الجمعة، فسنشهد ضغوطا متزايدة"، في إشارة إلى الولايات المتحدة والدول الغربية.



واعترف المرشد الإيراني بسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد جراء العقوبات الأمريكية، متهماً "الإعلام الأمريكي والبريطاني" بـ "قتل أنفسهم حتى يتمكنوا من تقليل الإقبال على صناديق الاقتراع"، زاعما أن "الأعداء يريدون إضعاف إيران وتصبح مرتعًا للإرهابيين والمرتزقة من خلال تقليص المشاركة الشعبية".

ودون الإشارة إلى استبعاد المرشحين على نطاق واسع من قبل مجلس صيانة الدستور، وصف خامنئي المناظرات التليفزيونية للمرشحين المعتمدين بأنها علامة على "تنافسية" الانتخابات، قائلاً: "إنها من الأمثلة على الانتخابات السليمة في إيران".

وانتشرت الدعوة إلى مقاطعة "فاعلة وهادفة" للانتخابات بشكل غير مسبوق خلال هذه الفترة الانتخابية.

وفي الأسابيع الأخيرة، شددت بعض المؤسسات والشخصيات المعارضة والمنتقدة للنظام داخل إيران وخارجها، في بيانات مختلفة على مقاطعة ما سمي بالانتخابات "المنظمة".

وأكدت مراكز الاستطلاع الإيرانية إن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية لن تتعدى الـ 40% ما يعني أنها أقل نسبة مشاركة منذ عام 1979.

وكانت أقل نسبة حتى الآن سجلتها الانتخابات التشريعية التي جرت في 21 من فبراير/شباط العام الماضي، والتي بلغت 42%، وتمكن التيار الأصولي المتشدد من الاستحواذ على البرلمان بعدما تم استبعاد المرشحين الإصلاحيين.