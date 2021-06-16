القوات الإماراتية تختتم التمرين الجوي "طويق 2" بالسعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

اختتمت القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتية، الأربعاء، مشاركتها في التمرين الجوي المشترك والمختلط "طويق 2 " في السعودية.



ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، استمر التمرين لمده أسبوعين في المملكة العربية السعودية، بمشاركة سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، كما شاركت كل من الكويت، والبحرين كمراقبين.

وحضر التمرين اللواء الطيار الركن محسن بن سعيد الزهراني قائد قاعدة الأمير سلطان الجوية والعميد الركن عبدالله بن حسن الطنيجي الملحق العسكري الإماراتي بالمملكة العربية السعودية .

وشهد التمرين في مرحلته الختامية عدة طلعات جوية وتمارين تطبيقية نفذت بكل كفاءة واحترافية.

وحقق التمرين أهدافه من خلال رفع أعلى درجات الاستعداد وتحقيق التوافق والتكامل العملياتي ورفع الجاهزية العملياتية والتدريبية لعمليات الإسقاط الجوي التكتيكي ورفع روح التنافس بين المشاركين.

كما تميز أداء المشاركين في التمرين بالمستوى المتقدم في تنفيذ كافة مراحل التمرين بكل دقة واتقان.