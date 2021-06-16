شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحذر من تنامي اليمين المتطرف في ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - ”الخليج 365”:

حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من ازدياد أعداد الأشخاص الذين ينتمون لليمين المتطرف في ألمانيا، لما يشمله ذلك من مخاطر متعددة تمس التعايش السلمي، وتزيد من حدة الاستقطاب، الذي يوسع دائرة العنف وعدم الاستقرار.

واستند المرصد، في تقرير أصدره الأربعاء، إلى ما كشفته هيئة الأمن القومي الألماني، المعروفة باسم «حماية الدستور»، والتي أكدت، في تقرير لها، عن تزايد أعداد الأفراد التابعين لليمين المتطرف والذين هم على استعداد، لارتكاب أعمال عنف بنسبة 40% خلال عام 2020،

وأشار المرصد إلي أن هورست زيهوفر، وزير الداخلية الاتحادي، تقدم الثلاثاء، في برلين، بالاشتراك مع رئيس المكتب الاتحادي لمكتب حماية الدستور، توماس هالدينفانج، بهذا التقرير إلى الدولة الألمانية.

وأكد مرصد الأزهر أن المشهد اليميني المتطرف في ألمانيا، شهد ارتفاعاً في عدد الأشخاص اليمينيين، بنسبة 3.8%، بإجمالي 33300 شخص، منهم ما يقرب من 40%، من المصنفين، حسب المكتب الاتحادي لحماية الدستور، على أنهم يميلون للعنف ودعمه.

وقال مرصد الأزهر: إنه سبق وأن حذر مراراً من قوى اليمين المتطرف، مشيراً إلي أن ما جاء في هذا التقرير الرسمي الألماني، يعزز ما سبق وحذر منه المرصد، بشأن خطورة اليمين المتطرف، وتداعيات أنشطته على أمن وسلامة المجتمعات وأفرادها، مؤكداً أنه لا يقل خطورة عن التنظيمات الإرهابية؛ مثل «داعش» الإرهابي.