شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة تشتري 200 مليون جرعة إضافية من لقاح «موديرنا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية «موديرنا»، الأربعاء، أن الحكومة الأمريكية اشترت 200 مليون جرعة إضافية من لقاحها المضاد لكوفيد-1، ليرتفع بذلك إجمالي طلبات واشنطن من هذا اللقاح إلى 500.

وأشارت «موديرنا» في بيان، إلى أن نحو 217 مليون جرعة تم تسليمها إلى السلطات الأمريكية. ومن المقرر تسليم 100 مليون جرعة إضافية في الفصل الرابع من عام 2021، و90 مليوناً في الربع الأول من عام 2022.

قال ستيفان بانسيل رئيس شركة موديرنا في بيان: «نقدر التعاون مع حكومة الولايات المتحدة بشأن هذه الجرعات الإضافية من لقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، والذي يمكن استخدامه للتطعيم الأولي، بمن في ذلك الأطفال، أو كجرعة داعمة في حال أصبح ذلك ضرورياً من أجل مواصلة مكافحة الوباء».

ويتضمن العقد الجديد «إمكانية شراء لقاحات أخرى مرشحة من موديرنا ضد كوفيد-19». وتطور الشركة حالياً نسخة من لقاحها معدلة خصيصاً ضد متحور «بيتا» الذي ظهر أولاً في جنوب إفريقيا، وتدرس تأثير جرعة ثالثة من لقاحها الأولي على الاستجابة المناعية. وأعلن عن نتائج إيجابية أولية في مايو/ أيار الماضي، بعد أن تم اختباره على 40 شخصاً.