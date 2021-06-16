عدنان حمد مدرباً لـ «النشامى»

عمان: ”الخليج 365”

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، تعيين العراقي عدنان حمد، مديراً فنياً لمنتخب «النشامى» بديلاً للبلجيكي فيتال بوركلمانز، بعد وداع تصفيات مونديال كأس العالم 2022، والفشل في التأهل بشكل مباشر إلى نهائيات كأس آسيا 2032.

ويعرف حمد (60 عاماً) الكرة الأردنية جيداً، حيث سبق له تدريب نادي الفيصلي من 2006 حتى 2008، والمنتخب الأول من 2009 حتى 2013، ونادي الوحدات موسم 2016 ـ 2017.

وستكون المهمة الأولى لحمد قيادة «النشامى» أمام جنوب السودان في الدوحة في 21 الجاري، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 2021.