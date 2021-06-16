شكرا لقرائتكم خبر عن سيف بن زايد يطلق حساباً على «سناب شات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، إنشاء حساب جديد له على موقع «سناب شات».

وقال سموّه على «تويتر»: «مجلس جودة الحياة الرقمية، يشكر شركة «سناب شات»، لتعاونهم الإيجابي في إطلاق الدليل التوعوي لأولياء الأمور لاستخدام «سناب شات»، بهدف تحصين الأبناء وتعزيز القيم السلوكية والمواطنة الإيجابية وضمان الأمان الرقمي لهم، ويسعدني إطلاق حسابي عبر«سناب شات» Saif_Alnahyan