شكرا لقرائتكم خبر عن خيول الإمارات تتابع تألقها في «رويال آسكوت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تابعت خيول الإمارات تألقها في مهرجان «رويال آسكوت» البريطاني، بعد فوز«ريال وورلد» لجودلفين، الأربعاء، في اليوم الثاني من المنافسات.

وقاد «ريال وورلد» للفوز بشوط «رويال هنت كب» ولمسافة 1600 متر الفارس الإيطالي ماركو غياني، والمدرب العالمي سعيد بن سرور.

وتوج «كيماري» لجودلفين أيضاً بلقب سباق كوين فيز (ج2)، لمسافة 2800 متر، بقيادة وليام بيوك، وإشراف شارلي أبلبي.

وكان المهرجان افتتح الثلاثاء وشهد فوز «بالاس بير» لحمدان بن محمد بسباق «كوين آن ستيكس».

كما توج «خوان ألكانو» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بالشوط السادس بقيادة الفارس أندريا أتزيني، وإشراف المدرب كيفن ريان.