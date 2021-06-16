شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي: منتخبنا هيمن على منافسيه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال يوسف حسين السهلاوي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات: لقد حققنا مكتسبات كبيرة، يمكن البناء عليها، بعد تجاوز هذه المرحلة من التصفيات، بعدما قدم «الأبيض» هوية فنية، وفرض هيمنة وصلت إلى ما نسبته 70% في المباريات التي لعبها.

وتابع: قطعنا مرحلة وخطوة مهمة، لكن الأهم والأصعب سيكون في المرحلة الأخيرة، ما يضعنا أمام مسؤوليات كبيرة من أجل تأمين أفضل برمجة إعداد وتحضير، خاصة أن الجهاز الفني وقف على مقومات المنتخب بكل تفصيل في هذه المرحلة، وبات يدرك ماذا يحتاج، وماذا يتطلب حتى نصل إلى الهدف المنشود.

واعترف رئيس لجنة المنتخبات بأن إيجابيات عدة تحققت في هذا التجمع وهذه التصفيات، ومن أبرزها البصمة الفنية التي تركها المدرب الهولندي فان مارفيك، على أداء منتخبنا، حيث كانت واضحة المعالم، وأستطاع على الأقل أن يضع الفريق على المسار الصحيح، كما أسهم في منح شكل فني ل«الأبيض» حيث بات لمنتخبنا ملامح واضحة على المستوى الفني والتكتيكي.

ومضى يقول: قد يرى البعض أن هناك فوارق بين منتخبنا وبين المنتخبات الأخرى، لكن لا ننسى أن تلك المنتخبات نفسها هي من تفوقت علينا ذهاباً، ووضعتنا في مثل هذا الموقف الصعب.