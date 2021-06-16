شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار قائمة الأخضر السعودي لأولمبياد طوكيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

اختار سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي الأولمبي، الثلاثي ياسر الشهراني وسلمان الفرج وسالم الدوسري إلى تشكيلة المنتخب الذي سيشارك في أولمبياد طوكيو 2020 كلاعبين فوق 23 سنة.

وضمت القائمة النهائية للأخضر 24 لاعباً؛ هم: محمد الربيعي وأمين بخاري وزيد البواردي في حراسة المرمى، وعبد الإله العمري وخليفة الدوسري وسعود عبد الحميد وخالد الدبيش وحمد اليامي وعبد الباسط الهندي وياسر الشهراني وعبد الله حسون لخط الدفاع، وسلمان الفرج وسالم الدوسري وناصر العمران وسامي النجعي ومختار وأيمن يحيى وعلي الحسن وعبد الرحمن غريب وأيمن الخليف وتركي العمار لخط الوسط، وخالد الغنام وعبد الرحمن اليامي وعبد الله الحمدان لخط الهجوم.

ويلعب المنتخب السعودي الذي يقيم معسكراً أخيراً نهاية الشهر الحالي في الرياض ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب البرازيل وألمانيا وساحل العاج.