شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحمادي: دبي منبر إعلامي رائد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بارك محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة «جمعية الصحفيين»، إعادة اختيار دبي، عاصمة الإعلام العربي، في دورة جديدة من جامعة الدول العربية. وقال: بلاشك ان هذا الاختيار جاء للمدينة التي قدمت الكثير للإعلام والإعلاميين، وكانت وما تزال مركزاً ومنبراً إعلامياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، وهو المكان الذي يسشترف منه كل الإعلامين العرب مستقبل الإعلام، ومستقبل المهنة، وفيها كبرى المؤسسات الإعلامية العالمية. وكل التهنئة لمكتب دبي الإعلامي، وكل من عمل على هذا الاختيار الذي جاء في محله.

وأضاف أن هذا الاختيار لم يأت من فراغ وإنما لدورها الرائد في الإعلام العربي واستقطاب وسائل الإعلام العربية والعالمية، ببيئة العمل الملائمة التي وفرتها للعمل الإعلامي في كل المجالات، لتكون دبي مركزاً إعلامياً عالمياً.

كما يؤكد التزام دبي بالمثياق الإعلامي.