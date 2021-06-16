شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب بلجنتى القوى العاملة بمجلسى النواب والشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين بلجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ولجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، اجتماعا مشتركا ناقش الموضوعات المطروحة باللجنتين بمجلسي النواب والشيوخ (قانون العمل، قانون التأمينات رقم148 لسنة 2019، قانون الصناديق الخاصة).

واقترحت النائبتين نهى أحمد زكي و نشوى الشريف، في ضوء مخرجات زيارة وفد التنسيقية لوزير القوى العاملة، أن يتم القيام بدراسة الجزء المتعلق بالعمالة غير المنتظمة في قانون العمل المقدم من الحكومة، والعمل على إثراء هذا الجزء بمخرجات النواب عن العمالة غير المنتظمة إلى جانب الإشارة إلى أن العمالة غير المنتظمة في القانون المقدم لم تشمل بعض الفئات الواجب تقنين أوضاعهم.

كما تم الاتفاق علي التأكد من أن القانون يدعم توفير بيئة عمل مناسبة تراعي جوانب السلامة والصحة المهنية، وتشجيع أنظمة العمل عن بعد، مع ضرورة عقد حوار مجتمعي حول قانون العمل يشمل كافة الأطراف المعنية بقضايا العمل (وزير القوى العاملة، اتحاد نقابات عمال مصر، أصحاب الأعمال) والاتفاق علي التعرض لكافة وجهات النظر بشكل حيادي للخروج برؤية متكاملة حول القانون، وذلك في أقرب فرصة قبل بدء مجلس الشيوخ في دراسة القانون.

شارك فى اللقاء النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب بلجنة القوى العاملة، والنائبة نهى أحمد زكي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ.