غدًا بدء تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران :

قال الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إن غدًا الخميس سيجرى فتح باب التظلمات للشهادة الإعدادية وحتى الخميس 1 يوليو القادم، وعلى ولى الأمر التقدم بطلب لمدير المديرية، طبقًا للنموذج المطبوع.

وأضاف أنه تيسيرًا على أولياء الأمور، تقرر أن يكون تسليم الطلبات مرفق بها قسيمة التوريد في مكان واحد فقط، وهو لجنة النظام والمراقبة ومقرها مدرسة عمر بن الخطاب الإعدادية بنات (شرق محطة أسوان).

ويجرى توريد الرسوم طرف سلطان حسن عبدالجواد، مسئول الخزينة المتواجد بذات المدرسة، على أن يسدد ولى الأمر الرسوم المقررة وقدرها عشرون جنيهًا فقط لا غير للمادة الواحدة (لأي عدد من المواد)، خلال الوقت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا.