تضامن الإسكندرية: 60 ألف حالة تستفيد من "تكافل وكرامة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ماجدة جلالة، إن نحو 60 ألف حالة تستفيد من معاش تكافل وكرامة بالمحافظة، وتقدر قيمته بنحو 325 جنيهًا أساسيًا يضاف إليه دعم مادي لكل طفل وتختلف قيمة المبالغ المخصصة للأبناء وفقًا للمرحلة العمرية، مع ضمان انتظامهم في التعليم بالنسبة لمن بلغوا سن الدراسة.

وأضافت في لقاء صحفي عقدته بمقر مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، أن برنامج تكافل يوفر دعمًا للأبناء، ويشمل 60جنيهًا للحضانة، و80 جنيهًا للابتدائي، و100 جنيه للإعدادي، و140 جنيهًا للمرحلة الثانوية، فضلًا عن توفير معاش كرامة بقيمة 450 جنيهًا لمن لديه حالة إعاقة أو عجز، فيما يتم تحويل غير المستفيدين من المعاش لبرامج أخرى.

وأوضحت وكيل الوزارة، أن هناك شروط تعليمية وصحية يجب توافرها لاستمرارية الدعم في برنامج تكافل، بصور تضمن عدم تسرب الأطفال من التعليم، ويكون الصرف للأم المعيلة.

وأشارت إلى أن معاش كرامة يتم صرفه بعد توقيع الكشف الطبي على المستحقين، لافتة إلى أن الحالات المستفيدة لا تقتصر على العجز والإعاقة بل تشممل أمراض أخرى، ومنها السمنة، ويجب على المستفيد من المعاش المتابعة مع الوحدة الصحية بهدف محاربة تلك الأمراض وخلق بيئة صحية وتعليمية سليمة.

وتحدثت "جلالة" عن الخدمات التي توفرها المديرية قائلة "نقدم أيضًا خدمات إلى 4200 جمعية أهلية وهو قطاع مهم بالمجتمع المدني يقدم خدمات كبيرة مع المديرية ولا نستطيع أن نغفل أهميتة ونعمل جنبًا إلى جنب معهم لأنهم متواجدين على أرض الواقع وسط المواطنين".0

ولفتت إلى وجود خدمات متعددة تقدم لذوي الهمم من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى وجود مكاتب تأهيل تقوم بتسجيل الخدمات المتكامله لهم.