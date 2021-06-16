بوتين يقارن بين بايدن وترامب قائلا: الرئيس الجديد "متوازن للغاية"

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف - (د ب أ)

قارن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وسلفه، دونالد ترامب، بعد قمته الأولى مع الرئيس الأمريكي.

وقال بوتين "إن بايدن رجل متوازن ومحترف للغاية وسياسي محنك"، مشيدًا بنظيره الأمريكي. وقال بوتين: "من الواضح أنه يتمتع بخبرة كبيرة"، مشيدًا بالقيم الأخلاقية لبايدن.

كما أشار بوتين إلى تغيير في النهج منذ نهاية ولاية دونالد ترامب، مشيرا إلى أن سلف بايدن كان "مختلف".

وذكر بوتين أن بايدن "لم يدعني إلى البيت الأبيض. لم يتم توجيه دعوة من هذا النوع"، مضيفًا أنه يجب تلبية الشروط من أجل هذا النوع من الاجتماعات.

قال إن محادثاته مع نظيره الأمريكي "لم تكن عدائية" بل كانت "بناءة"، رغم المواقف العديدة المتباينة بينهما.

وفي معرض رده على سؤال بشأن قضية حقوق الإنسان، حول بوتين القضية إلى الولايات المتحدة، مشيرا إلى "سجون وكالة الاستخبارات الأمريكية" خارج أمريكا، مثل السجن العسكري الأمريكي في خليج جوانتانامو بكوبا، باعتباره غير قانوني ودليلا على مشكلات حقوق الإنسان في الغرب.

وقال بوتين: "تطرقنا إلى قضية حقوق الإنسان بأكملها"، مشيرا إلى أن هذا حدث بناء على مبادرة من بايدن، دون إشارة إلى أي نقاط اتفاق.