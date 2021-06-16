5 مواضيع خلافية في قمة بايدن وبوتين

هجمات إلكترونية كبرى على واشنطن نسبت إلى موسكو أو لمجموعات قراصنة يقيمون فيها.
حقوق الإنسان
صرح بايدن بأنه لن يقف مكتوف الأيدي «في مواجهة» انتهاكات حقوق الإنسان في روسيا.
تتساءل روسيا حول احترام حقوق مثيري الشغب المؤيدين لدونالد ترمب الذين تم اعتقالهم بعد اقتحام الكابيتول.
خلافات عسكرية
يتبادل البلدان الاتهامات بالتوسع العسكري ومخاوف من تسريع سباق التسلح.
طرد دبلوماسيين
مع كل موجة عقوبات وعقوبات مضادة، يكثف الروس والأمريكيون طرد دبلوماسيين ما يخفف العاملين في سفاراتهما وقنوات الاتصال.
تبادل سجناء
يأمل العديد من السجناء في أن يتمكن بوتين وبايدن من التوصل إلى اتفاق حول مصيرهم في الأسابيع أو الأشهر المقبلة.
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