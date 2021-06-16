هذه مواصفات السيارة التي ينتظرها المصريون وتعمل بالكهرباء للمرة الأولى!

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)



على قدم وساق تستعد الحكومة المصرية للإعلان عن أول سيارة نصر E70 التي تعمل بالكهرباء وتُصنع لأول مرة في مصر، حيث تشير الحكومة إلى أنها ستكون بأسعار مناسبة.



وبحسب المعلومات الرسمية فإن إطلاق نصر E70 سيكون في عام 2022 بعد بدء التجارب العملية لاختبار السيارة الصينية والتأكد من ملاءمتها للأجواء المصرية.



وتُعد السيارة التي تشرف على إنتاجها وزارة قطاع الأعمال العام المصرية ويجري تجريبها بإحدى محطات شحن السيارات الكهربائية بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة)، بمثابة إحياء إنتاج شركة النصر للسيارات التي تأسست في الستينيات وتعلق بها المصريون.



وأشارت تقارير مصرية إلى أن إعادة إحياء شركة النصر لصناعة السيارات سيكون بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة للسيارات في الصين لإنتاج السيارات الكهربائية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين شركتي النصر للسيارات، و"دونج فينج"، في يونيو 2020 لإنتاج السيارة "نصر E70".



وتسعى مصر لأن تكون نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية الجديدة نحو 58% في المرحلة الأولى على أن ترتفع على مدار سنوات التنفيذ، وسيبدأ سعر السيارة من 290 ألف جنيه على أن تُطرح منها ثلاث فئات وفقا لقدرة البطارية ومدى السير.