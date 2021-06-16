إسرائيل.. المحكمة المركزية ترفض طلب نتنياهو تأجيل محاكمته بتهم الفساد‎

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس، اليوم الأربعاء، رفضت طلب طاقم الدفاع عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، تأجيل محاكمته إلى ما بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وذكرت صحيفة ”يديعوت“ العبرية، أن القاضي في المحكمة قرر رفض طلب محامي نتنياهو تأجيل جلسات المحاكمة إلى وقت آخر، في قضية الرشوة المعروفة إعلاميا بالملف 4000، إلى ما بعد الأعياد اليهودية في أكتوبر المقبل.

وبحسب طاقم الدفاع عن نتنياهو، فإن طلب التأجيل ”يعود إلى تسليم النيابة العامة الإسرائيلية مواد جديدة إليهم بخصوص القضية، الأمر الذي قد يغير مجرى الملف وفق رأيهم.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن المواد الجديدة تحتوي على مراسلات أجراها مدير عام موقع ”والا“ الإلكتروني السابق، إيلان يشوعا، مع سياسيين، ورجال أعمال، وإعلاميين ومسؤولين في الحكومة.

وقضية الرشوة المعروفة بملف 4000، تعود إلى ما قبل سنوات، حينما كان نتنياهو يشغل حقيبة الاتصالات بجانب رئاسة الوزراء، حيث وجهت له اتهامات باتخاذ قرارات تصب في صالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش في شركة ”بيزيك“ للاتصالات، مقابل انحياز موقع ”والا“ الإلكتروني الإخباري الذي يملكه ألوفيتش، لنتنياهو في تغطيته.