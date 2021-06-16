شباب إيران لا يرّون في الانتخابات أي بارقة لتغيير الواقع الكارثي

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - خيبات الأمل الكثيرة التي تعرض لها الإيرانيين من الحكومة والوعود التي سمعوها ولم ينفذ منها شئ على أرض الواقع، جعلتهم يفقدون الأمل من نتائج الانتخابات المقبلة .

وبين آمال لم تتحقق ورغبات بالنجاح خارج إيران أو داخلها على رغم الصعوبات، يروي شبان وشابات في طهران لوكالة فرانس برس طموحات الآتي من الأيام، مع استعداد بلادهم لانتخابات رئاسية يقابلونها باهتمام متفاوت.

ويعد المجتمع الإيراني شابا بنسبة كبيرة. ووفق إحصاء رسمي يعود لعام 2016-2017، يشكل الذين لم يتجاوزوا الثلاثين من العمر، نحو نصف عدد السكان الذي يناهز 83 مليون نسمة.

وتجرى الانتخابات الجمعة لاختيار خلف للرئيس حسن روحاني، وتأتي في ظل أزمة اقتصادية تعود بشكل رئيس إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، إثر قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده بشكل أحادي من اتفاق دولي بشأن برنامج طهران النووي في 2018.

الحياة صعبة

قرب ساحة تجريش المزدحمة في شمال طهران، تتنزه طالبة الصيدلة نرجس (20 عاما) برفقة عدد من زملائها على مقربة من مطعم للوجبات السريعة.

وتقول الشابة النحيلة إن ”الحياة صعبة“ لاسيما في ظل ارتفاع كلفة المعيشة ”إذ باتت زيارة واحدة إلى المتجر الاستهلاكي، كفيلة باستنفاد كامل الحساب (المصرفي)“.

وتضيف بضحكة نادرا ما تفارق محياها ”لكن جماليات الحياة لا تزال حاضرة“.

وتجد الجماليات في أمور بسيطة: تفقّد المكتبات المنتشرة في أنحاء طهران وشراء بعض الحلويات أو مجرد التنزه.

وتستذكر نرجس إبرام الاتفاق النووي حين كانت تلميذة في المرحلة الثانوية، وتوقعت أن يسهم في ”جعل البلاد فرحة (…) لكن، حسنا، لم يحصل ذلك“.

ويدفعها ذلك للتفكير بالعودة للإقامة مع ذويها أو الهجرة، وهو خيار كانت ترفضه دائما، قبل أن تضطر لتقبّله.

وتوضح ”كنت شخصا لا يرغب في الرحيل، آمنت بالبقاء والبناء“.

إبراهيم رئيسي أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة بإيران

وفي حين أن الانتخابات هي الأولى التي يحق لها المشاركة فيها (بعد بلوغها سن الاقتراع المحددة بـ18 عاما)، تشير إلى أن ”لا مشاعر“ لديها حيال الموعد.

إلى جانبها، وقفت زميلتها ناهيد (22 عاما) التي تقدم رؤية مختلفة ليوميات شابة إيرانية في المرحلة الجامعية.

وتشدد ناهيد على أن الأوضاع ”لم تكن رائعة سابقا، وليست سيئة حاليا إلى درجة تدفعني إلى الرغبة بالمغادرة“.

وتضيف ”أعتقد أن هذه هي الحياة، تمضي قدما (…) أعتقد أنك كائنا من تكون، اذا لم تتمكن من إسعاد نفسك بنفسك، فالأمور الخارجية لن تساعدك أيضا“.

على قيد الحياة

في أحد متنزهات العاصمة، يجول محمد حكمت (34 عاما) تحت حرارة شمس الصيف، حاملا ورودا حمراء لم تجد من يشتريها بعد.

وانتقل حامل الإجازة الفنية في علم المعادن، إلى طهران قبل نحو عقد من الزمن، أملا بالعثور على وظيفة بعد فشله بذلك في بلدته مدينة قائم شهر.

لكن الحظ لم يسعفه في العاصمة التي يقطنها نحو عشرة ملايين نسمة، ووجد نفسه يجني قوته اليومي ببيع الزهور.

ويقول الشاب الذي يطبع الخجل محياه ”تخيلت أنني سأكون في مدينة كبرى، مع فرصة للتطور وبناء مستقبل“، مضيفا ”لكن الأمور لم تجرِ كما أردتها“.

ويجمع حكمت ما يكفيه للمعيشة اليومية واستئجار غرفة للسكن عند الأطراف الشرقية للعاصمة. وضعه الحالي لا يترك له مجالا واسعا ”للتفكير بالمستقبل، فقط الحاضر، البقاء على قيد الحياة“.

ولا يبدي اهتماما كبيرا بالانتخابات، لكنه يأمل في أن تفضي لفوز مرشح ”قادر“ على حل الأزمة الاقتصادية.

الأوفر حظا

على مقعد قريب في المتنزه نفسه، يجلس محمد شيخي (20 عاما) برفقة صديقين وما تبقى من آلته المفضلة لديه الغيتار، بعد تحطمها جزئيا في حادث قبل أيام.

وتشكل الموسيقى ركنا أساسيا في حياة الشاب الذي ارتدى الـ“ التيشيرت“ الذي يكشف جزءا من وشم غيتار على ذراعه اليمنى.

ويتحدث بثقة عن حلمه الأكبر: النجومية الموسيقية ”ذات يوم، سأقف على المسرح، أغني وأعزف لـ15 ألف شخص“.

ويخطط شيخي للانتقال إلى تركيا حيث يقيم الفنان الإيراني المفضل لديه، المغني أمير تتلو.

ومع أنه لا يتابع عن قرب أنباء الانتخابات، يعرف اسم المرشح إبراهيم رئيسي الذي يعد الأوفر حظا للفوز.

ويأمل شيخي في أن يتيح الرئيس المقبل للموسيقيين ”العمل، إقامة الحفلات، والحصول على إذن“ لذلك، مضيفا ”أهنئك أيها السيد الذي سيصبح رئيسا، كائنا من كان (…) آمل في أن تقود البلاد بشكل جيد“.

جزء من الحياة

في وسط العاصمة المزدحم، يعمل محمد رضا نظامي (20 عاما) في متجر للأحذية المصنوعة يدويا، بعدما تنقّل بين مجالات مهنية مختلفة، من ورش البناء إلى مصنع للألبان.

ويقول ”أعمل مذ كنت في الثالثة عشرة من العمر، لكن ماذا جنيت من ذلك؟ لا يمكنني شراء سيارة أو أي شيء آخر“.

ويضيف ”جني المال صعب وإنفاقه سهل. كل من يقول إن المال لا يجلب السعادة مخطئ لأن المال هو جزء من الحياة“.

ويرسم نظامي لنفسه أحلاما بسيطة: امتلاك متجر خاص للأحذية وسيارة ومدخول لا بأس به، ما يوفر له ”حياة سعيدة“.

وفي حين يبدي ثقته بأنه سيحقق ما يرغب به، يأسف في الوقت الراهن ”لأنه ما زال بعيدا جدا عن (تحقيق) أحلامه“.

ومع أن المسار نحو ذلك سيكون ”صعبا“، يعتزم نظامي البقاء في إيران، معتبرا أن من يختارون الرحيل ”يخترعون التبريرات“ وتنقصهم الإرادة والتصميم على تحقيق النجاح.

وردا على سؤال بشأن الانتخابات، يوضح نظامي أنها ”المرة الأولى التي يحق لي فيها التصويت. لكنني لست واثقا (بعد). ربما سأقوم بالتصويت“.