إيران.. تشكيل تحالف جديد لدعم مرشح التيار الإصلاحي في الانتخابات الرئاسية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد قرار مجلس صيانة الدستور في إيران، الذي يسيطر عليه المرشد، باستبعاد واقصاء عدد كبير من المرشحين المحسوبين على التيار الإصلاحي، أعلنت مجموعة أحزاب محسوبة على التيار الاصلاحي عن تشكيل تحالف جديد يدعم المرشح عبد الناصر همتي في الانتخابات الرئاسي.

وقالت مصادرفي هذه الأحزاب ان الخطوة جاءت احتجاجا على قرار مجلس صيانة الدستور رفضَ أهلية عدد كبير من المرشحين من التيارات الاصلاحية والمعتدلة.

من جانبه، اعتبر المسؤول الكبير في القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بعد غد الجمعة، مصيرية بالنسبة لمستقبل بلاده في السنوات الأربع القادمة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”، ان موسوي أكد ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات بهدف اختيار افضل شخص لتكون السنوات الأربع المقبلة مرحلة جيدة لرفعة إيران وحل مشاكلها على حد تعبيره.

وقال وزير الداخلية الايراني عبد رضا رحماني فضلي ان وزارته اتخذت جميع الاجراءات الامنية لضمان حسن سير الانتخابات الرئاسية، واضاف ان ضعف الحملة الانتخابية للمرشحين في المحافظات والمدن ادى الى فتور في المنافسة بين المرشحين.