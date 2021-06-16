شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة تكشف المصابين بـ «كورونا» عن بعد في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي الاستخدام التجريبي لأجهزة مسح متطورة للتعرف على المصابين

بفيروس "كورونا" في "إطار جهود الحفاظ على الصحة والسلامة العامة عبر استخدام أحدث التقنيات". وتتمتع الأجهزة الجديدة بمزايا تقنية عدة، إذ تعمل عن بعد بمسح الأشخاص المحتمل إصابتهم دون تصوير أو تسجيل، وتوفر نتائج فورية، وتتمتع بالكفاءة لإجراءات المسح الجماعي، مثل دخول المرافق العامة.

وقالت اللجنة في بيان اليوم الأربعاء: تشمل مواقع المرحلة التجريبية لاستخدام أجهزة المسح نقاط الدخول إلى الإمارة، ومرافق عامة مختارة.