السعودية: 450 ألف طلب للحج فـي 24 ساعة

الرياض ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية تسجيل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج، من المواطنين السعوديين والمقيمين ، خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من فتح باب التسجيل.
وغردت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”استقبل المسار الإلكتروني لحج الداخل أكثر من 450 ألف طلب لأداء فريضة الحج للمواطنين والمقيمين في الـ 24 ساعة الاولى من فتح التسجيل”. وأوضحت أن” 60% ممن سجلوا للحج هم من الذكور، و٤٠٪ من الاناث”.
وكانت وزارة الحج أعلنت في وقت سابق، قصر الحج هذا الموسم على المواطنين والمقيمين بإجمالي 60 ألف حاج، بسبب حائحة كورونا، ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما،ً للحاصلين على اللقاح ، والخلو من الأمراض المزمنة.
وكان نائب وزير الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد يوم السبت الماضي أن الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.
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