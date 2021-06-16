بمشاركة السلطنة.. وزراء الإعلام العرب يناقشون خطة التحرك بالخارج

القاهرة ـ العمانية:

شاركت السلطنة ممثلة في وزارة الإعلام في أعمال الدورة العادية الـ 51 لمجلس وزراء الإعلام العرب بمقر جامعة الدول العربية برئاسة جمهورية السودان ومشاركة وزراء الإعلام والمسؤولين عن الإعلام في الدول الأعضاء، ورؤساء الاتحادات والمنظمات المعنية.

ويرأس وفد السلطنة المشارك في أعمال الدورة سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام للإعلام. تناقش الدورة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المناقشات، انطلاقًا من البند المتعلق “بالاستراتيجية الإعلامية العربية” و”خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج” وما يتعلق بتكريس مركزية القضية الفلسطينية في الأجندة الإعلامية العربية.

وقال سعادة علي بن خلفان الجابري وكيل وزارة الإعلام إن الإعلام العربي يقوم بدور وظيفي في ظل التطورات التي تمر بها المنطقة العربية والعالم ككل، لتقريب وجهات النظر بين الدول العربية مؤكدًا أن الجانب التنموي له أهميته في هذا الصدد من خلال التركيز عليه، وتوظيف دوره من أجل البناء والتعمير.

أضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أنه من هذا المنطلق فإن اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة وإدراج مادة الإعلام التربوي في المناهج التعليمية العربية، هي قضايا مهمة مدرجة على جدول أعمال وزراء الإعلام العرب، وهي كلها مسائل تصب في الإطار الذي يركز على التنمية والبناء.

وأوضح سعادته أن جدول أعمال وزراء الإعلام العرب يولي خطة التحرك الإعلامي العربي أهمية كبيرة، على خلفية دورها في نقل الصورة الواقعية الجماعية العربية لدى الآخر ونبذ التطرف منوها في هذا الصدد بأهمية التعاطي بموضوعية مع الكثير من القضايا الاجتماعية والفكرية، ومعالجتها إعلاميًا بغير ذلك تشكل خطورة على الأجيال الحالية والقادمة.