شهيدة بالقدس وغارات على غزة

لقدس المحتلة ـ وكالات: استشهدت فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية شمال مدينة القدس فيما شنت قوات الاحتلال غارات على غزة.

وذكرت وكالة “شهاب” للأنباء الفلسطينية أن جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلقوا النار على مواطنة فلسطيني كانت تقود مركبتها عند مدخل بلدة حزما، ما أدى إلى إصابتها ونزفت حتى الموت. ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) ، فإن المواطنة سلكت بالخطأ شارعا “عسكريا” شرع الاحتلال بشقه منذ أسبوع. إلى ذلك اعتبر الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، أن القصف الإسرائيلي على قطاع غزة “محاولة فاشلة لوقف تضامن شعبنا ومقاومته مع المدينة المقدسة. كما قال قاسم في تغريدة عبر حسابه على تويتر إن ذلك القصف يأتي “للتغطية على حالة الإرباك غير المسبوقة للمؤسسة الصهيونية في تنظيم ما يسمي بمسيرة الأعلام”.

وشارك مئات الإسرائيليين أمس الثلاثاء في مسيرة الأعلام التي يتم تنظيمها سنويا بمناسبة ذكرى احتلال إسرائيل الجزء الشرقي من مدينة القدس تحت مسمى “توحيد القدس” عاصمة لإسرائيل. وشهد قطاع غزة والضفة الغربية تظاهرات ومواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي خلفت إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق احتجاجا على مسيرة الأعلام.

كما شهدت المناطق الشرقية لقطاع غزة إطلاق نشطاء فلسطينين عشرات البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع، احتجاجا على المسيرة الإسرائيلية، ما أدى لنشوب عدة حرائق بالأراضي الزراعية.

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