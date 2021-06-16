تداعيات كورونا تضع المستهلكين الألمان تحت ضغوط مالية

نويس(ألمانيا) ـ د.ب.أ: كشفت نتائج استطلاع للرأي أن تداعيات جائحة كورونا وضعت العديد من المستهلكين في ألمانيا تحت ضغوط مالية.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته وكالة المعلومات التجارية (كريديت ريفورم) أن 39% من المستهلكين شكوا من خسائر في الدخل بسبب الجائحة.

وأظهر المسح التمثيلي أن 4ر16 مليون أسرة أصبحت تشكو قلة الأموال المتوافرة لديها بزيادة بمقدار 7ر1 مليون أسرة مقارنة بنتائج المسح الذي أجري في الخريف الماضي (35%).

ووفقا للنتائج، فإن العاملين الذين تقلصت أوقات دوامهم وأصحاب الوظائف الصغيرة والأعمال الحرة تأثروا بتداعيات الجائحة على نحو خاص.

وتوقع 29% من المشاركين في الاستطلاع عدم قدرتهم على تحمل تكاليف معينة سواء كانت تتعلق بفواتير الكهرباء أو الإيجار في الـ12 شهرا المقبلة.

وتشير تقديرات “كريديت ريفورم” إلى أن الوضع المتوتر في الكثير من الأسر سيزيد على نحو ملحوظ من الديون المفرطة للأفراد بحلول عام 2023 على أقصى تقدير.

وأجرت “كريديت ريفورم” استطلاعها الذي شمل أكثر من 1000 شخص في نهاية أبريل الماضي.

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