انتخابات إيران.. سعيد جليلي ينسحب من السباق لصالح "رئيسي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انسحب المرشح المتشدد سعيد جليلي من سباق الرئاسة الإيرانية، وذلك لصالح إبراهيم رئيسي، بحسب بيان صادر عنه.

وأصدر جليلي بيانا برر فيه انسحابه قائلا: "الآن بعد أن أظهر جزء كبير من المجتمع الإقبال على دعم إبراهيم رئيسي، فإنه من الضروري، التصويت له.. ومساعدته من أجل تحمل هذه المسؤولية الكبيرة".



واعتبر المرشح المنسحب ما أسماه بـ"تشكيل حكومة ثورية هو مقدمة لإظهار كل القدرات الشعبية والنخبوية في البلاد".

ووجه جليلي انتقادات حادة لحكومة الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني، وقال: "ثماني سنوات من عدم الاهتمام بالسلطة الوطنية وتوقف قدرات البلاد لم تجلب سوى المزيد من العقوبات، والتضخم والبطالة غير المسبوق، والأزمات غير المسبوقة في الإسكان والبورصة".

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، قالت إن المرشح المتشدد سعيد جليلي انسحب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح إبراهيم رئيسي.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن جليلي، رفضه الانصياع لدعوات المتشددين للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية لصالح مرشح النظام رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي الذي يعد جليلي أحد منافسيه في حال عدم انسحابه.

وقال مرتضى فيروز آبادي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية لجليلي، في تصريحات تابعتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران: "ليست هناك نية للانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، وحملتنا الانتخابية تواصل أنشطتها، واستكملنا خططنا بنهاية يوم الأربعاء".