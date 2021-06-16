واشنطن تدرس خطة فرنسا لسحب مرتزقة أردوغان من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت وسائل إعلام أمريكية، الأربعاء، عن خطة فرنسية عرضت على واشنطن وأطراف أخرى لسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا على مدى 6 أشهر

وأكدت مجلة بوليتيكو الأمريكية، أن خطة فرنسا تقضي ببدء تركيا سحب المرتزقة السوريين من ليبيا في 1 يوليو/تموز المقبل.



وأوضح مسؤول أمريكي، أن بلاده تتشاور مع شركائها في ليبيا والمجتمع الدولي للمحافظة على وقف إطلاق النار والدعوة إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد.

وتأتي الخطة الفرنسية بعد فشل خطتين سابقتين، حيث تضمن وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بندًا يدعو جميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب إلى مغادرة البلاد في غضون 90 يومًا، لكن الموعد النهائي جاء ومر دون تحرك جدي.

كما تبنى مجلس الأمن قرارًا يدعو جميع الأطراف المعنية إلى سحب قواتها الأجنبية لكن القرار تم تجاهله أيضا.

والإثنين الماضي، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تلقى تأكيدات من نظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنه يريد رحيل المرتزقة عن الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفي في نهاية قمة لقادة حلف شمال الأطلسي في بروكسل: "اتفقنا على العمل على انسحاب المرتزقة الأجانب.. أستطيع أن أقول لكم إن الرئيس أردوغان أكد خلال اجتماعنا رغبته في أن يرحل المرتزقة الأجانب والمليشيات الأجنبية التي تعمل على الأراضي الليبية في أقرب وقت ممكن".

من جانب أخر أكد خبراء عسكريون وسياسيون ليبيون أن تصريحات أردوغان مناورة تركية لتفادي "الإحراج" أمام قادة دول حلف شمال الأطلسي" الناتو"، وتستبق مؤتمر برلين 2 في 23 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضحوا أن القوات الأجنبية والمرتزقة باقية في ليبيا حتى بعد الانتخابات المقبلة، خشية سقوط حلفائه من تنظيم الإخوان وفشلهم في الحصول على المناصب البرلمانية والرئاسية.